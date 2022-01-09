МИД Израиля: эвакуация израильтян из Казахстана не планируется

В правительстве Израиля считают, что протесты в Казахстане закончатся в ближайшее время.

Израиль не планирует эвакуировать своих соотечественников из Казахстана, несмотря на бурные волнения, заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел.

Об этом пишет Times of Israel.

Выступая через два дня после того, как молодой израильтянин был убит выстрелами в бывшей столице Алматы, Гари Корен, курирующий Казахстан, сказал, что Иерусалим считает, что беспорядки скоро утихнут.

«Мы считаем, что необходимости в эвакуации израильских граждан не будет», — сказал Корен, заместитель главы отдела Евразии и Западных Балкан Министерства иностранных дел, выступая на Армейском радио.

Он сказал, что дипломатические работники в Иерусалиме и Астане оценили, что власти взяли ситуацию под контроль.

«Большая часть интернета вернулась, магазины и заправки открываются то тут, то там. Есть несколько десятков израильтян, которые приехали туда учиться или работать, и мы поддерживаем с ними связь», — сказал Корен.

Министерство иностранных дел объявило предупреждение о невыезде в Казахстан с четверга, когда российские войска вошли в страну, чтобы помочь подавить многодневные смертоносные демонстрации, которые потрясли центральноазиатское государство.

Курсор ранее писал, что в Алматы погиб молодой израильтянин. В министерстве иностранных дел Израиля сообщили о гибели 22-летнего израильтянина Левана Кучиашвили. Он находился в Алмате, где продолжаются протесты против правительства Казахстана.

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