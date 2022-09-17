МИД Израиля отреагировал на отказ Чили принять верительные грамоты нового израильского посла

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало официальное заявление, в котором выразило свою позицию относительно произошедшего в Чили.

Дело в том, что 15 сентября президент Чили Габриэль Борич отказался принимать верительные грамоты посла Израиля Гиля Арциали, находящегося в Сантьяго с июля текущего года. Министерство иностранных дел Израиля уже выразило свое недовольство на этот счет, отметив «странное и беспрецедентное поведение Чили».

Об этом сообщает «7 канал».

«Это наносит серьезный ущерб отношениям двух стран. Посол Чили вызван в воскресенье к генеральному директору МИДа для беседы, в которой будет выражена позиция Израиля. Ответ Израиля будет разъяснен послу», — говорится в заявлении МИД Израиля.

Стоит отметить, что президент Чили нарушил проток своими действиями. Согласно чилийским СМИ, Борич, представляющий левый фланг чилийской политики и занимающий крайне пропалестинские позиции, «был разгневан по поводу убийства детей Газы израильскими военными». Однако в чилийском правительстве поспешили заявить, что речь не идет о наказании Израиля, и что представление верительных грамот было перенесено на октябрь.

Ранее «Курсор» писал о том, что израильскому послу, которого не принял президент Чили, принесли извинения чиновники МИД страны. В итоге церемония вручения верительных грамот состоится в октябре.