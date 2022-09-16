В Чили принесли официальные извинения послу Израиля

Израильскому послу, которого не принял президент Чили, принесли извинения чиновники МИД страны. В итоге церемония вручения верительных грамот состоится в октябре.

Президент Чили Габриэль Борич, известный своими антиизраильскими взглядами, отказался принять израильского посла Гиля Арзели для вручения верительных грамот.

После этого МИД Чили принес извинения послу и пообещал, что такие случаи больше не повторятся. Сама церемония вручения грамот перенесена на октябрь.

Гиль Арзели подтвердил, что высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Чили принесли извинения ему и правительству Израиля за отмену встречи с президентом страны.

«Мы перевернули новую страницу. Для меня это было неприятным событием, но как израильтянин и еврей я могу сказать, что мой народ пережил худшие вещи за последние 4000 лет. Мы также преодолеем это событие на благо обеих стран», — заявил израильский дипломат.

Напомним, чилийский президент пояснил, что он возмущен недавним «убийством палестинского подростка» в Самарии. Габриэль Борич имеет в виду ночную перестрелку 15 сентября в деревне Кафр-Дана близ Дженина, где был застрелен 17-летний арабский боевик Удай Салах, с оружием в руках напавший на военнослужащих ЦАХАЛа. Они размечали для последующего разрушения дома террористов, убивших заместителя командира патрульного подразделения бригады «Нахаль» майора Бара Фалаха.

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