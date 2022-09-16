В Чили принесли официальные извинения послу Израиля

Президент Чили Габриэль Борич, известный своими антиизраильскими взглядами, отказался принять израильского посла Гиля Арзели для вручения верительных грамот.
После этого МИД Чили принес извинения послу и пообещал, что такие случаи больше не повторятся. Сама церемония вручения грамот перенесена на октябрь.
Гиль Арзели подтвердил, что высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Чили принесли извинения ему и правительству Израиля за отмену встречи с президентом страны.
«Мы перевернули новую страницу. Для меня это было неприятным событием, но как израильтянин и еврей я могу сказать, что мой народ пережил худшие вещи за последние 4000 лет. Мы также преодолеем это событие на благо обеих стран», — заявил израильский дипломат.
Напомним, чилийский президент пояснил, что он возмущен недавним «убийством палестинского подростка» в Самарии. Габриэль Борич имеет в виду ночную перестрелку 15 сентября в деревне Кафр-Дана близ Дженина, где был застрелен 17-летний арабский боевик Удай Салах, с оружием в руках напавший на военнослужащих ЦАХАЛа. Они размечали для последующего разрушения дома террористов, убивших заместителя командира патрульного подразделения бригады «Нахаль» майора Бара Фалаха.
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