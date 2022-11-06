В Германии попытались сократить ежегодную сумму репараций пережившим Холокост

Сумму выплат евреям, пережившим Холокост, в Германии решили значительно скоратить.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Такое решение попытался организовать министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Это произошло через 70 лет после подписания Израилем и Германией Соглашения о репарациях. Естественно, такие действия вызвали гнев в Израиле и среди еврейских общин по всему миру, и в конце концов решение было отменено благодаря неожиданному вмешательству правительства США.

В сентябре Израиль, Германия и Конференция по претензиям — всемирная еврейская организация, ведущая переговоры о компенсации и реституции жертвам нацистских преследований и их наследникам — объявили детали ежегодного объема финансовой помощи, которую Германия перечисляет выжившим жертвам Холокоста по всему миру.

В 2023 году Германия, как сообщалось, должна перечислить около 1,2 миллиарда долларов в качестве компенсации. Эта сумма также включает в себя экстренную помощь пережившим Холокост, которые бежали из Украины после российского вторжения.

Министерство финансов Германии «пыталось максимально сократить» сумму, которая будет перечислена в следующем году выжившим жертвам Холокоста, утверждая, что запрашиваемая сумма была «чрезмерной», а число выживших жертв Холокоста, представленное в ходе обсуждений, было завышено.

Однако вмешался госсекретарь США Энтони Блинкен, который направил в мае прошлого года письмо министру финансов Линднеру и министру иностранных дел Германии Анналене Барбук с просьбой о помощи в этом вопросе. Блинкен писал, что многие пережившие Холокост все еще живы и нуждаются в помощи, и что около 10 000 из них в настоящее время находятся в Украине и заслуживают достойной жизни. Блинкен написал: «Я призываю Германию выполнить свои обязательства и гарантировать финансирование Конференции по претензиям, как она делала это в прошлом».

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