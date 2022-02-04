МИД объявил выговор послу Украины после критики Лапида

Посол Украины в Израиле написал в Facebook пост, в котором раскритиковал Лапида за высказывания о напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в четверг написал пост в Facebook, в котором раскритиковал министра иностранных дел Яира Лапида за его высказывания о напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Israel National News.

Это было ответом на то, что Лапид заявил во время интервью, что Израиль в ближайшее время не увидит насильственной конфронтации и что он не считает, что может начаться мировая война.

Корнийчук ответил на это в своих соцсетях, что его потрясли высказывания Лапида по поводу российско-украинского конфликта. Он заявил, что это не конфликт, а война, которая длится уже восемь лет. Также он добавил, что Лапид повторяет модель поведения российских пропагандистов, которые игнорируют любые сообщения о вероятности полномасштабной войны.

Еще он затронул тему Ирана, заявив, что в случае, если в Европе начнется война, Израиль останется один на один с иранской угрозой.

«Я бы предложил господину Лапиду поговорить по телефону не только с министром иностранных дел государства-агрессора, но и пообщаться с украинской стороной, чтобы увидеть реальную картину, а не использовать российские штампы».

Также он предложил ему посетить Киев по приглашению Зеленского, ведь на данных момент это несет большое значение для страны.

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