Лапид: Израиль был на пути к самоуничтожению еще до формирования правительства

Лапид заявил, что текущее правительство было создана из понимания того, что Израиль находился на пути саморазрушения и что единственным шагом было объединение общества.

Выступая на ежегодной конференции INSS, министр иностранных дел Яир Лапид сказал, что самая большая угроза, стоящая перед Израилем, — это «потеря социального единства».

Об этом пишет Times of Israel.

«Без внутренней стойкости мы не сможем справиться с Ираном, «Хизбаллой» или попытками представить нас как государство апартеида».

Он утверждает, что до формирования нынешнего правительства Израиль находился «на пути саморазрушения». «В тот момент, когда политическая сфера раздувает пламя конфликта вместо того, чтобы разрешить его, страна входит в колею, из которой уже не может выбраться».

Нынешнее правительство «было создано из понимания того, что это был момент истины. Мы должны были решить, что лучше для страны — разорвать израильское общество на части или объединить его», — говорит Лапид.

«Мы не позволим экстремистам привести нас к пропасти».

Курсор ранее писал, что Лапид встретился с министром ПА Аль-Шейхом. Стало известно о том, что глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид встретился с министром ПА по гражданским делам Хусейном Аль-Шейхом. Этот политик считается приближенным к председателю ПА Абу-Мазену. Про эту встречу знал глава правительства Нафтали Беннет.

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