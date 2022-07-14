МИД призывает израильтян покинуть Шри-Ланку и отменить предстоящие рейсы

Ранее сотни тысяч людей собрались в столице Коломбо, чтобы потребовать от правительства взять на себя ответственность за неэффективное управление финансами страны и за нехватку продовольствия и топлива.

Министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию израильтянам отложить полеты в Шри-Ланку в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией, в которой сейчас находится страна.

Министерство также рекомендовало израильтянам, уже находящимся в Шри-Ланке, покинуть страну как можно скорее, поскольку ситуация привела к нехватке газа и продовольствия, а хаос заставляет авиакомпании отменять рейсы.

Президент Шри-Ланки бежал из страны, а премьер-министр подал в отставку после того, как протесты усилились, а протестующие ворвались в дом президента и подожгли его.

Ранее Курсор сообщал, что на Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента. Десятки протестующих на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Как сообщают СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Протесты на острове вспыхнули из-за тяжелейшего в истории страны экономического кризиса. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт.

Также наш сайт писал, что МИД не рекомендует израильтянам посещать неофициальную столицу Шри-Ланки.