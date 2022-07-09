На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента

Президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксу пришлось сбежать из своей после того, как протестующие окружили ее. Население стран недовольно ростом цен на продукты и дефицитом топлива.

Десятки протестующих на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Как сообщают СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов.

Протесты на острове вспыхнули из-за тяжелейшего в истории страны экономического кризиса. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт.

Продажа топлива на острове частным лицам официально запрещена до 10 июля. Все запасы используются для автомобилей службы спасения.

Кризис на острове начался из-за пандемии коронавируса, в результате которой резко сократилось число туристов, и уже считается тяжелейшим за последние десятилетия. В стане возникла нехватка валюты.

Курсор ранее писал, что Иран задержал известного активиста и двух режиссеров. Жесткое правительство президента Ибрагима Раиси столкнулось с недовольством населения, а рост цен на продукты питания в последние месяцы вызвал протесты.

Также сообщалось, что опубликовано видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Абэ. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу после того, как в него дважды выстрелили на предвыборном мероприятии в городе Нара. По сообщениям СМИ, когда его доставили в больницу, у него «не было никаких жизненных признаков».