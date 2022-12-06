Михаэли к Герцогу: Не давайте Нетаниягу еще 14 дней

Глава партии Авода Мейрав Михаэли обратилась к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой отклонить ожидаемую просьбу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему дополнительных 14 дней для формирования нового правительства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

При нынешнем положении вещей Нетаниягу должен до конца недели сформировать правительство. Он уже подписал соглашения с четырьмя другими партиями, и пока держится только партия ШАС.

«Кнессет Нетаниягу стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства и принять драконовские законы, прежде чем взять на себя фактическую ответственность в качестве премьер-министра», — заявила Михаэли.

«Курсор» сообщал, что, по словам лидера Аводы, Нетаниягу продал Израиль.