Михаэли: Выйдите из политического туалета

Председатель партии Авода Мейрав Михаэли сегодня принял участие в экстренной конференции гей-сообщества в Кнессете.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Удивительно, что все те, у кого много духовных отцов, как недавно умерший раввин Друкман, да будет его память во благословение, и раввин Тау, сказавший, что геи воняют из-за того, что они делают в своих домах, не готовы принять отца-гея. Очень интересно, что все те, у кого столько духовников, и кстати только духовников, так противятся понятию отца и отца. Мы, гей-сообщество и феминистское сообщество, должны помнить, что мы должны бороться вместе. Это самая важная борьба, и важно помнить, что эта борьба — политическая борьба», ‒ заявила Михаэли и призвала гей-сообщество «выйти из политического туалета».

«Курсор» сообщал, что Михаэли обвинила новое правительство в стремлении институционализировать расизм.