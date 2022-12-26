Михаэли заявила, что новое правительство стремится институционализировать расизм

Политик считает, что Смотричу помогает человек, который хочет избежать правосудия.

Уходящий министр транспорта и глава партии Авода Мейрав Михаэли резко раскритиковала новое правительство в начале сегодняшнего заседания своей фракции из-за намерения институционализировать расизм.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Правительство, которое создают Биби и Смотрич, продвигает институционализированный расизм и ведет нас от сионистской мечты Бен-Гуриона к расистской мечте Смотрича, которому помогает человек, обвиняемый в уголовном преступлении, который хочет избежать правосудия. Вы напрасно используете имя сионизма, и вы должны быть первыми, кто узнает, что запрещено использовать это имя напрасно. Это не сионизм — это расизм», — заявила Михаэли.

«Курсор» сообщал, что назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.