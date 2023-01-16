Мики Зоар превращает министерство культуры в министерство цензуры — СМИ

Едва вступив в должность, министр уже требует отобрать государственные гранты у создателей двух документальных фильмов.

Министр культуры Мики Зоар объявил, что пока он возглавляет это ведомство, ни один художник, «вредящий репутации Израиля», не получит бюджетного финансирования. По словам министра, от всех претендентов на государственные гранты будут требовать подписку о «непричинении вреда имиджу государства».

Об этом пишет Israel Info.

Издание отмечает, что требовать таких расписок от депутатов и министров никто пока не догадался, и Мики Зоар «может беспрепятственно позорить Государство Израиль, пытаясь побить рекорды невежественного самодурства, поставленные его предшественницей Мири Регев».

«Едва вступив в должность, Зоар уже требует отобрать государственные гранты у создателей двух документальных фильмов. Неделю назад он распорядился отобрать грант у создателя фильма «Два ребенка в день» Давида Вексмана; сегодня … решил потребовать возврата государственного гранта, использованного на создание документального фильма «H2. Лаборатория оккупации» о военной администрации Хеврона, показ которого состоится сегодня вечером в Синематеке Холона», — говорится в материале.

По мнению журналистов, Зоар, разумеется, сам «вредные» фильмы не смотрел — он «принимает меры» по доносам небезызвестного графомана Шая Глика, который уже многие годы рассылает их пачками во все мыслимые государственные инстанции».

«Зарегистрировав НКО «Бецламо», Глик поставил производство доносов на поток — он пишет в министерства, мэрии, университеты от имени «возмущенной общественности», не желающей видеть и слышать разного рода «врагов народа и государства». Многие выбрасывают его безграмотные кляузы в корзину, Тель-Авивский университет фигурально «спустил Глика с лестницы», мэрия Холона проигнорировала донос против фильма H2 и сообщила автору, что отменять показ не намерена. Но министр культуры Мики Зоар всегда рад доносам Шая Глика. Признавшись, что не смотрел «вредного» фильма, министр культуры заявил, что узнал его содержание из «компетентного обзора», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, новый министр культуры Мики Зоар пообещал не предоставлять государственное финансирование произведениям искусства, которые «порочат Государство Израиль в стране и во всем мире».

До этого Курсор писал о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу определился с теми, кто станет министрами культуры и спорта, а также охраны окружающей среды.