Нетаниягу назначил министра культуры и спорта, а также министра охраны окружающей среды

Уже вскоре новое правительство должны привести к присяге в Кнессете.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу определился с теми, кто станет министрами культуры и спорта, а также охраны окружающей среды.

Об этом сообщает Walla.

Вечером в среду, 28 декабря, депутат Кнессета от Ликуда Мики Зохар был назначен министром культуры и спорта на встрече с Нетаниягу, после чего Идит Силман была назначена министром охраны окружающей среды.

Это следует за назначениями нового правительства, которое завтра утром должно быть приведено к присяге в Кнессете. Назначения Зохар и Силман состоят в череде многих других. В частности, сегодня Нетаниягу назначил министра инноваций, науки и технологий, транспорта, сельского хозяйства, связи, туризма и обороны, а также главу комитета по иностранным делам и обороне.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу представил повестку дня нового правительства, которая является первым официальным сообщением правительства к общественности, где оно подчеркивает свои приоритеты и намерения. Речь началась с того, что у еврейского народа есть исключительное и неотъемлемое право на все части Земли Израиля, а подробнее об этом читайте здесь.

Также стало известно, что лидер Ликуда разгневал депутатов своей партии, которые были недовольны тем, что не получали желаемые должности. Конфликт дошел до криков и споров.

«Курсор» сообщал, что Исраэль Кац «взорвал» встречу с Нетаниягу вследствие отсутствия договоренности о распределении должностей.

Помимо этого назначенный премьер-министром ответил, примет ли участие в традиционной церемонии смены правительства с Лапидом.

Напоследок упомянем о появлении новых подробностей коалиционных соглашений между Ликудом и Оцма Иегудит. В частности, они предполагают принятие закона, который вводит налоги на пожертвования иностранных правительств израильским организациям.