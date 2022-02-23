Миллиардер Роман Абрамович сделал «восьмизначное пожертвование» музею Яд ва-Шем

Роман Абрамович пожертвовал более десяти миллионов шекелей музею Холокоста Яд ва-Шему и стал вторым по величине финансовым донорам для организации.

Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович сделал пожертвование в размере нескольких миллионов шекелей в пользу Мемориального музея Холокоста «Яд ва-Шем», объявил музей во вторник, назвав это «новым долгосрочным стратегическим партнерством».

«Мы глубоко признательны Роману Абрамовичу за этот щедрый вклад, который значительно укрепит миссию Яд ва-Шем», — сказал председатель Яд ва-Шем Дани Даян.

«Это партнерство подчеркивает его неизменную преданность делу сохранения памяти о Холокосте и борьбы с антисемитизмом и укрепляет решимость Яд ва-Шем оставаться хранителем точной, основанной на фактах памяти о Катастрофе», — сказал Даян.

Пресс-секретарь музея Симми Аллен не назвал точную сумму, но сказал, что это «восьмизначное пожертвование», что исчисляется десятками миллионов шекелей.

«Благодаря этому взносу Роман Абрамович станет вторым по величине частным донором Яд ва-Шем после Мири и Шелдона Адельсонов», — сказал он.

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