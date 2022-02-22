Среди олигархов, попавших под санкции Великобритании, оказались два еврея

Игорь и Борис Ротенберги попали в санкционный список Великобритании — теперь им запрещен въезд в эту страну и всем британским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.

Среди олигархов, против которых Великобритания ввела санкции в связи с последними военными действиями России на Украине, — Борис и Игорь Ротенберги, которые являются родственниками и оба евреи.

Борис Ротенберг является совладельцем группы SGM, крупнейшей в России строительной и инфраструктурной компании. Игорь Ротенберг — миллиардер, занимающийся бурением, инфраструктурой и недвижимостью.

Им будет запрещен въезд в Великобританию, а всем британским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против олигархов и пяти российских банков являются «первым шквалом» мер в ответ на действия Кремля в Украине.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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