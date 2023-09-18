Миллион израильтян получат точечную помощь и льготы - правительство приняло новое решение

Кто может рассчитывать на государственную поддержку.

Внесены новые поправки в список населенных пунктов, относящихся к районам национального приоритета, принятые правительством. Целью этих поправок является ускорение экономического развития приоритетных районов, увеличение их населения, а также снижение социальных разрывов и повышение уровня жизни.

Об этом сообщает "TheMarker".

Кроме того, расширены критерии, определяющие населенные пункты с различными льготами. Для этого были внесены изменения в порядок определения социально-экономического индекса. Это позволило включить в список приоритетных пунктов ещё несколько населенных пунктов, в которых проживает приблизительно миллион человек, по предварительным оценкам. Основное внимание уделяется жителям южных регионов страны.

Ранее список районов национального приоритета включал только целые города и поселки. Теперь он пополнился отдельными городскими кварталами, чей социально-экономический индекс находится в диапазоне от 4 до 5 по шкале от 10.

Такие кварталы могут находиться в муниципальных границах относительно благополучных населенных пунктов, у которых социально-экономический индекс составляет от 6 до 7. Такое расширение списка позволяет государственным органам оказывать целенаправленную помощь и предоставлять льготы жителям этих затруднительных кварталов.

После расширения списка население районов национального приоритета увеличилось до 2,4 миллиона человек. В этот список включены также поселки Нимрод и Рамот-Трамп на Голанских высотах, где жители также имеют право на государственные льготы. Это заметное увеличение, поскольку ранее количество жителей, проживающих в районах национального приоритета, составляло от 900 тысяч до 1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле введут льготы для пенсионеров на проезд в общественном транспорте.