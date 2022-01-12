Минфин Израиля опубликовал данные о зарплатах в силовых структурах

Незадолго до обсуждения в кнессете плана повышения пенсий для военных, опубликован отчет по зарплатам в силовых ведомствах.

Офицеры Армии обороны Израиля выходят на пенсию в среднем в возрасте 45,4 года, и при этом получают среднюю зарплату размером в 36,3 тысячи брутто, а затем начинают получать военную пенсию, которая составляет среднем 19,4 тысячи шекелей. Ее общая сумма составляет 8,8 миллиона шекелей, то есть, она в 5,3 раза превышает размер пенсии государственных чиновников. Такие данные содержатся в отчете отдела заработной платы в министерстве финансов, касающемся доходов в израильских силовых структурах. Отчет был опубликован в среду, 12 января.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на пресс-службу израильского минфина.

Согласно отчету, в 2020 году офицеры полиции и управления тюрем получали вполне сопоставимые зарплаты. В этих структурах выходят на пенсию в возрасте 56-57 лет, выйдя на уровень зарплаты в 35-36 тысяч шекелей, а их пенсия составляет 17,8-18,5 тысяч шекелей. Ее средняя совокупная стоимость — 5,2 миллиона шекелей, что в 3,1 раза превышает среднюю пенсию государственных чиновников (1,7 миллиона шекелей).

В верхнем дециле по уровню зарплат в силовых структурах находятся пенсионеры спецслужб со средней пенсией в 22 тысячи шекелей, их средний пенсионный возраст — 55 лет. Размер их пенсии почти в три раза выше, чем средняя пенсия у бывших сотрудников систем здравоохранения и образования или отставных госслужащих (8000-8800 шекелей), который заканчивают работать в возрасте 63-64 лет, и чей пенсионный пакет «весит» всего 1,7 миллиона шекелей.

Из отчета также следует, что средняя зарплата в полиции выросла на 4,4 процента в 2020 году — до 19,1 тысячи шекелей в месяц. При этом расходы на зарплату и пенсию в полиции Израиля составляют 79% от общих расходов (около 11 миллиардов шекелей).

В управлении тюрем (ШАБАС) заработная плата также выросла на 5% — до 17,9 тысяч шекелей в месяц. На зарплаты и пенсии приходится 76% расходов этой структуры (около трех миллиардов шекелей в год).

В Армии обороны Израиля расходы на зарплату и пенсии составляют порядка 70% от общего бюджета, причем распределение происходит проблематично. Средняя зарплата контрактника в ЦАХАЛе — в возрасте 28 лет и старше — в 2020 году поднялась всего на 1% до 22,7 тысяч шекелей в месяц.

Зарплата младших офицеров в звании от лейтенанта до капитана выросла на 2,7% и составила в среднем 11 тысяч шекелей. И это несмотря на то, что подобные звания носят технические специалисты, которых армия хочет удержать в своих рядах, конкурируя с гораздо более привлекательными зарплатами на гражданке. ЦАХАЛ пытается уравновесить относительно низкую зарплату различными льготами, например, промежуточной пенсией.

Напомним, ранее курсор писал о том, что в Негеве арабы бедуины напали на полицейских и забросали их камнями.

Видео с места происшествия появилось в сети.

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