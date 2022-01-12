В Негеве арабы бедуины напали на полицейских и забросали их камнями

Стало известно, что сегодня, 12 января, в пустыне Негев арабы бедуины напали на представителей власти и начали забрасывать их камнями.
Об этом сообщил телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» и предоставил видео с места происшествия.
На кадрах видно, как арабы забрасывают камнями правоохранителей.
Таким образом они пытаются протестовать против высадки деревьев в Негеве, считая эту территорию своей.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что бедуины устроили беспорядки в ответ на посадку деревьев в Негеве.
Волнения вызваны работами Керен а-Каемет по лесопосадке в Негеве. Бедуины утверждают, что работы идут на их сельскохозяйственных угодьях.
Кроме того, стало известно, что посадка деревьев в Негеве возобновляется под усиленной охраной.
В среду утром посадка деревьев в пустыне Негев была возобновлена.
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