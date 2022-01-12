В Негеве арабы бедуины напали на полицейских и забросали их камнями

Видео с места происшествия появилось в сети.

Стало известно, что сегодня, 12 января, в пустыне Негев арабы бедуины напали на представителей власти и начали забрасывать их камнями.

Об этом сообщил телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» и предоставил видео с места происшествия.

На кадрах видно, как арабы забрасывают камнями правоохранителей.

Таким образом они пытаются протестовать против высадки деревьев в Негеве, считая эту территорию своей.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что бедуины устроили беспорядки в ответ на посадку деревьев в Негеве.

Волнения вызваны работами Керен а-Каемет по лесопосадке в Негеве. Бедуины утверждают, что работы идут на их сельскохозяйственных угодьях.

Кроме того, стало известно, что посадка деревьев в Негеве возобновляется под усиленной охраной.

В среду утром посадка деревьев в пустыне Негев была возобновлена.

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