Министерство обороны восстановило участок стены безопасности возле Иерусалима после ее обрушения

Совсем недавно стало известно об обрушении нескольких секций стены безопасности неподалеку от Иерусалима. Представительство Минобороны заявило сегодня, 6 февраля, что ремонтные работы по восстановлению конструкции были завершены.

Министерство обороны объявило, что группы из Управления пограничных и строительных работ и Инженерно-строительного отдела восстановили часть стены безопасности неподалеку от Иерусалима после того, как она рухнула.

Сообщается, что частичное обрушение произошло из-за накопления строительного мусора, сброшенного с палестинской стороны, а также скопления дождевой воды.

Известно, что работы по восстановлению конструкции включали подъем 16 бетонных стен, высотой девять метров и весом 17 тонн каждая.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что к северу от Иерусалима обрушилась большая секция разделительного забора безопасности.

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