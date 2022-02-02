В Иерусалиме оправдали начальника полицейского участка, который напал на протестующих

Сообщается, что заместитель суперинтенданта Шими Марчиано толкнул двух демонстрантов в районе Меа Шеарим и ударил одного из них, после чего признался в содеянном. Судья Джойя Скафа Шапира постановил, что действия не должны рассматриваться на уголовном уровне.

Сегодня утром (в среду) магистратский суд Иерусалима оправдал начальника полицейского участка Иерусалима, который толкал протестующих в городе в 2020 году.

Генерал-лейтенант Шими Марчиано был обвинен в нападении на двух протестующих в районе Меа Шеарим после того, как было задокументировано, что он толкнул их и ударил одного из них.

Он признался в действиях, заявив, что они имели место во время бурной демонстрации и что он страдал от недосыпания. Судья Джойя Скафа Шапира постановил, что эти действия не должны рассматриваться в уголовном порядке.

«Упомянутый акт насилия запрещен и необязателен, но при всех обстоятельствах по данному делу требуется наказать подсудимого в дисциплинарном порядке, — постановил судья, — сотрудники полиции под его командованием отказались контактировать с бунтовщиками, после чего он был вынужден сделать это сам.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США ожидают от ЦАХАЛа полной ответственности за смерть американского палестинца.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.