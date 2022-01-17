50% детей, погибших в авариях, происходят из арабского сектора

Половина детей, погибших в авариях, приходится на арабский сектор, а их численность в населении составляет всего 25%.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Кроме того, риск гибели арабского ребенка в аварии в 2,7 раза выше, чем риск еврейского ребенка. В связи с этим вопрос будет обсуждаться в экономической комиссии Кнессета, которую возглавят депутаты Михал Розин и Офер Касиф.

Согласно отчету организации о детской смертности от несчастных случаев за последний год, из 117 детей, погибших в авариях, 56 из них арабы — 48% всех смертей. 26 бедуинских детей погибли от несчастных случаев в 2021 г. по сравнению с 18 случаями в 2020 — 2018 гг. Риск гибели бедуинского ребенка в результате несчастного случая в 2,9 раза выше, чем для арабского ребенка из другого района.

В течение года наблюдался рост смертности от утоплений и пожаров. В этом году утонули девять арабских детей и подростков по сравнению со средним показателем 5 в предыдущие годы и 6 человек погибли в результате пожара по сравнению со средним показателем 3,25 в предыдущие годы.

Ранее Курсор сообщал, что в Египте произошло ДТП с 16 погибшими.

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