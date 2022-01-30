Министерство образования и профсоюз учителей достигли соглашения, чтобы избежать забастовки

На прошлой неделе судебный запрет заблокировал запланированную забастовку учителей в знак протеста против новых правил, отменяющих карантин для учеников, заразившихся в школе.

Министерство образования и профсоюз учителей достигли соглашения об урегулировании разногласий по поводу тестирования на COVID и карантина для детей, чтобы предотвратить забастовку.

Об этом пишет Times Of Israel.

В соответствии с соглашением, комплекты для тестирования будут распространены среди всех сотрудников школ, все учащиеся специальных учебных заведений пройдут тестирование, за редким исключением, а отчеты родителей о прохождении детьми тестирования будут доступны через портал, контролируемый Министерством образования и сообщаемый профсоюзу учителей.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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