Министерство социального обеспечения предоставит бесплатные консультации ЛГБТ парам

Объявление, разосланное членам израильского ЛГБТ-сообщества, гласило: «ЛГБТ-пары сталкиваются с уникальными проблемами и трудностями из-за дискриминация и невежества в отношении представителей ЛГБТ».

«Клиника для ЛГБТ-семей в честь Амира Фришера Гуттмана в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения предлагает пакет профессиональной, доступной и надежной поддержки для организации жизни пар и семей на эмоциональном и юридическом уровнях, а также на уровне отношений или воспитания детей. Мы приглашаем вас на бесплатные консультации, которые будут предоставляться с целью оказания поддержки».

Министр социального обеспечения Меир Коэн сказал: «Министерство социального обеспечения значительно расширило свои услуги для членов гей-сообщества в сотрудничестве с общественными организациями, исходя из убеждения, что мы должны адаптировать услуги министерства для всех граждан Израиля».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что оскароносный актер Джон Войт посетил Израиль для съемок нового фильма. Йосси Даган, глава регионального совета, подарил Войту бутылку вина из винодельни Хар Браха и заявил ему, что для него «большая честь принимать у себя такого важного актера, как вы, и, что еще важнее, друга Израиля».

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