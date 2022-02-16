Член действующего правительства, заместитель министра экономики, Яир Голан назвал израильского школьника угрозой для безопасности Израиля, что разозлило множество учеников.
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Школьники собрались перед их окончанием школы и призывом в армию. Один из школьников решил высказаться по поводу арабского террора в стране: «Те кто создают проблемы Израилю, должны получать по голове. Те кто ведут себя мирно, должны получить хорошее отношение».
На это мнение замминистра ответил: «Ты представляешь угрозу для безопасности Израиля». Ответ вызвал массу недовольства среди школьников в зале.
Курсор ранее писал, что Яир Голан заявил: «Мы не позволим узаконить аванпост Эвьятар». «Мы не позволим создать Эвьятар, и точка», — сказал он в интервью. «Мы вошли в это правительство, проглотив пилюлю размером с мамонта, потому что было решено, что там будет разрешено открыть ешиву. Теперь нам говорят о дальнейшем шаге по созданию там общины — мы этого не допустим, и это должно быть ясно всем, кто хочет, чтобы это правительство продолжало существовать».
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