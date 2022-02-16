Яир Голан во время выступления на собрании, посвященном окончанию школы, резко ответил на мнение одного из учеников, который высказался о преступности в арабском секторе.

Член действующего правительства, заместитель министра экономики, Яир Голан назвал израильского школьника угрозой для безопасности Израиля, что разозлило множество учеников.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Школьники собрались перед их окончанием школы и призывом в армию. Один из школьников решил высказаться по поводу арабского террора в стране: «Те кто создают проблемы Израилю, должны получать по голове. Те кто ведут себя мирно, должны получить хорошее отношение».

На это мнение замминистра ответил: «Ты представляешь угрозу для безопасности Израиля». Ответ вызвал массу недовольства среди школьников в зале.

Курсор ранее писал, что Яир Голан заявил: «Мы не позволим узаконить аванпост Эвьятар». «Мы не позволим создать Эвьятар, и точка», — сказал он в интервью. «Мы вошли в это правительство, проглотив пилюлю размером с мамонта, потому что было решено, что там будет разрешено открыть ешиву. Теперь нам говорят о дальнейшем шаге по созданию там общины — мы этого не допустим, и это должно быть ясно всем, кто хочет, чтобы это правительство продолжало существовать».

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