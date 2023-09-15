Министерство внутренних дел Израиля объявило о снятии запрета на купание с некоторых пляжей

Воду проверили еще раз.

Министерство внутренних дел Израиля объявило, что на пляжах Ноф-Ям, Ха-Шарон и Ханфред в Герцлии вновь разрешено купаться. Уточняется, что запрет был снят после того, как министерство здравоохранения получило нормальные результаты теста качества морской воды.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

Таким образом Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающий среды обновили список водоемов в Израиле, в которых разрешено купаться. Стоит отметить, что накануне несколько водоемов, расположенных на севере страны, попали в "черный список", потому что в их воде был зафиксирован высокий уровень загрязнения.

Эксперты взяли пробы воды для проверки состояния загрязнений водоемов и выяснили, что в некоторых ручьях и реках содержится высокий уровень вредных веществ, а поэтому купаться и заходить в воду в этих местах крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасным для здоровья.

В результате купаться было запрещено в водах реки Иордан (от моста Арик до моста Йосеф); ручье Хацбани (от гидроэлектростанции до Иордана); ручьях Эль-Аль, Заки, Джелабун, Маджарса, Цальмон и Казив; в водоеме Ха-Мешушим.

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