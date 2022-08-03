Тель-Авив удивил пляжной скульптурой из мусора весом в четверть тонны

Художник Таль Тенне Шашкес создал уникальное творение из пляжного мусора в виде огромного шара, которое разместили на пляже Гордон с целью привлечь внимание к назревающей экологической проблеме.

Во вторник муниципалитет Тель-Авива-Яффо установил на пляже Гордон в центре города скульптуру, состоящую из четверти тонны отходов, собранных на городских пляжах.

Экологическая скульптура в виде огромного мяча, работа художника Таля Тенне Шашкеса, имеет диаметр 3,5 метра и сделана из железной конструкции, сетей и тысяч отходов, выброшенных посетителями пляжа.

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Талант художника преобразил весь этот мусор в красочный и сверкающий объект в общественном пространстве, которая вначале привлекает внимание желающих сфотографироваться, а потом вызывает удивление своим наполнением.

Шар будет находиться на пляже Гордон в течение двух месяцев в рамках информационно-просветительской деятельности муниципалитета Тель-Авива-Яффо, направленной на просвещение населения о недопустимости использования одноразовых предметов на городских пляжах.

В этом году муниципалитет Тель-Авив-Яфо уделяет особое внимание мерам по сокращению использования одноразовой посуды на пляжах. Недавно вступила в силу поправка к муниципальному подзаконному акту, запрещающая использование одноразовой посуды, пакетов и пластика на пляжах.

Целью программы является содействие экологическому управлению пляжами и пристанями для купания и повышение экологической осведомленности пользователей пляжей.

На данном этапе муниципалитет сосредоточился на информировании и предупреждении, но в будущем основным направлением станет принудительное взыскание штрафов.

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