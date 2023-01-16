Министр иностранных дел Коэн отправился в первую зарубежную поездку

Чиновник проведет важные встречи с рядом министров иностранных дел и лидеров со всего мир.

Министр иностранных дел Эли Коэн сегодня вечером отбывает на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность несколько недель назад. Министерство иностранных дел сообщает, что Коэн заменит премьер-министра Биньямина Нетаниягу и встретится с рядом министров иностранных дел и лидеров со всего мира в кулуарах конференции.

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