Египет пригласил представителей ХАМАСа и Исламского джихада в Каир – СМИ

Журналисты пишут, что правительство Египта пригласило высокопоставленных чиновников из ХАМАСа и Палестинского исламского джихада в секторе Газа посетить Каир, чтобы снизить напряженность в отношениях с Израилем.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Глава медиа-офиса PIJ Давуд Шехаб сообщил СМИ из ПА, что Зиад аль-Нахала получил приглашение от египетских официальных лиц встретиться. Журналисты утверждают, что глава ХАМАС Исмаил Хания также был приглашен посетить Каир на следующей неделе.

По информации новостного сайта Al-Arabiya, финансируемому Саудовской Аравией, Египет планирует направить в Тель-Авив делегацию службы безопасности для обсуждения предотвращения дальнейшей эскалации насилия, выступая в качестве посредника между Израилем и Палестинской автономией.

Отметим, что ночью по Израилю было выпущено несколько ракет из Газы, а силы ЦАХАЛа нанесли ответный удар по сектору.

«Курсор» сообщал, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не удовлетворен атакой ЦАХАЛа в секторе Газа, которая стала ответом на ракетный обстрел Израиля ХАМАСом. Он считает, что вместо этого Израилю следует ликвидировать лидеров террористической организации в ходе точечных убийств.

Помимо этого стало известно, что еще одна мусульманская страна, Судан, заявила о готовности нормализовать отношения с Израилем. Она намерена официально присоединиться к заключенным при посредничестве США Соглашениям Авраама.