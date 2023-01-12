Министр иностранных дел Коэн провел беседу с главой внешнеполитического ведомства ЕС: о чем они говорили

Чиновник надеется, что связи между ЕС и Израилем будут продолжать расти.

Министр иностранных дел Эли Коэн поговорил с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и подчеркнул важность заседания Совета ассоциации ЕС-Израиль, которое состоялось в октябре впервые за десятилетие.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Коэн также выразил надежду на то, что связи между ЕС и Израилем будут продолжать расти. Звонок прозвучал на фоне ожидания того, что, хотя отношения Иерусалима с Европой будут процветать в сфере торговли, исследований и энергетики, они столкнутся из-за дипломатических вопросов, таких как Храмовая гора, Восточный Иерусалим и строительство поселений в Иудее и Самарии.

Коэн также поговорил с хорватским министром иностранных дел Горданом Грлич-Радманом и поблагодарил Загреб за голосование против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о передаче израильско-палестинского конфликта в Международный суд в Гааге.

Дополнительно он поздравил своего коллегу с тем, что Хорватия стала 27-й страной, присоединившейся к Шенгенской зоне, крупнейшей безвизовой зоне в мире. Она также стала 20-й страной, присоединившейся к еврозоне 1 января.

Министерство иностранных дел также сообщает, что вчера Коэн разговаривал с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом и высокопоставленным дипломатом Гватемалы Марио Букаро.

Марио Букаро был послом Гватемалы в Израиле в 2018-2020 годах, через несколько недель после того, как эта центральноамериканская страна открыла свое посольство в Иерусалиме.

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