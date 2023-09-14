Министр культуры заявил, что не знал о соглашении Израиля и россии касательно совместного кинопроизводства

Глава минкульта прокомментировал скандал, нашумевший после подписания нового договора о сотрудничестве стран в сфере культуры.

Министр культуры Мики Зоар заявил, что не был вовлечен в процесс подготовки соглашения о сотрудничестве, которое было подписано послом Израиля Александром Бен-Цви и министром культуры *рф Ольгой Любимовой.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Министр заявил, что узнал о данном соглашении только из СМИ. По его словам, в настоящее время проводится проверка по этому вопросу. Он добавил, что ведется анализ содержания соглашения, и рассматриваются возможные дальнейшие действия.

В то же время Зоар отказался прокомментировать свою позицию относительно соглашения о сотрудничестве в кинематографической индустрии и смысл вопроса о том, как он поступил бы, если бы ему предложили подписать подобное соглашение с россией.

Министр считает, что такие деликатные вопросы требуют обсуждения на высшем уровне - уровне премьер-министра и главы МИДа, и как министр культуры он не может принимать решения такого рода.

Напомним, посол Израиля в россии Александр Бен Цви и министр культуры рф ольга любимова подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области кинопроизводства. Тогда российский министр заявила, что это соглашение позволит коллегам из россии и Израиля обмениваться опытом, вместе создавать кино и работать с киноархивами.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!