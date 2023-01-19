Министр обороны Галант встретился с советником по нацбезопасности США

19 января состоялась встреча министра обороны Израиля Йова Галанта и советника по нацбезопасности США Джейка Салливана.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В начале встречи министр Галант выразил признательность администрации США за неизменную приверженность делу обеспечения безопасности Государства Израиль, а также Салливану за его личный вклад в прочные американо-израильские связи.

Их обсуждение было сосредоточено на иранской угрозе как глобальном вызове и важном сотрудничестве, необходимом для борьбы с ядерными амбициями Ирана. В связи с этим стороны обсудили пути дальнейшего углубления сотрудничества между соответствующими оборонными ведомствами.

Министр Галант подчеркнул важность соглашений Авраама для поддержания региональной безопасности и стабильности посредством оборонного, технологического и дипломатического сотрудничества и обменов. Он также отметил важность расширения договоренностей и диалога с привлечением новых региональных партнеров.

На встрече присутствовали посол Израиля в США, генеральный директор МО, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа, начальник Управления стратегического планирования ЦАХАЛа, глава Политического бюро МО и военный секретарь министра обороны.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности.