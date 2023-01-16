Министр общественной дипломатии создаст «экстренный форум»

Новый министр общественной дипломатии Галит Дистель Атбарян говорит, что ее первым действием при исполнении служебных обязанностей будет создание «экстренного форума» для объяснения запланированной судебной реформы, которую продвигает министр юстиции Ярив Левин.

Об этом она сообщила в Twitter.

Атбарян утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу «дал зеленый свет» на продвижение ее предложения. Министр, приведенный к присяге на прошлой неделе, обвиняет СМИ и левые партии в «преднамеренном обмане» плана, вызвавшего «общественную панику».

Поэтому, по ее словам, она планирует предоставить общественности подробности предложения, которое, по ее словам, направлено на то, чтобы «сделать Израиль более демократичным».

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил, что в стране создают «ложную панику по поводу конца демократии».