Нетаниягу заявил, что в стране создают «ложную панику по поводу конца демократии»

По словам лидера Ликуда, «мы пришли к тому, чтобы присоединиться к большинству демократий в мире».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал запланированные судебные реформы министра юстиции Ярива Левина во время еженедельного заседания фракции «Ликуд» в понедельник.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Обсуждение в большинстве СМИ вокруг реформы поверхностно и однобоко, все рассчитано на создание ложной паники по поводу конца демократии, разрушения государства и прочих лозунгов. Правда, конечно, обратная», ‒ заявил он.

По словам премьер-министра, в подавляющем большинстве демократий мира проводятся реформы, представленные Левиным. Нетаниягу заявил, что лишь в Израиле судьи имеют право вето, а также право выбирать своих членов и дисквалифицировать других.

«В большинстве демократий мира советники, как следует из их названия, являются советниками, а не принимают решения. Мнение советников выслушивается, но не является обязательным «, ‒ добавил он.

Нетаниягу сказал, что в большинстве демократических стран мира есть пункт об отмене судебных решений. Он это называет нормальным положением дел.

«Мы пришли к тому, чтобы присоединиться к большинству демократий в мире — США, Великобритания и Франция не являются демократиями? Есть ли там разрушение? Конец демократии? Разрушение верховенства права? Это абсолютно абсурдно», ‒ утверждает он.

Премьер-министр сказал, что его коалиция не будет извиняться за инициативу министра Левина, напротив. На протяжении всей избирательной кампании этот вопрос неоднократно поднимали, как и члены Ликуда перед выборами заявляли, что внесут изменения в судебную систему, утверждает он.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу в том, что тот никогда не говорил своим избирателям, насколько экстремальными будут его реформы.