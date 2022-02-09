Министр регионального развития Иссави Фрей госпитализирован в реанимацию

Министра регионального развития от партии «Мерец» во вторник доставили в больницу прямо из его офиса, после того, как он почувствовал себя плохо.

Стало известно о том, что 58-летнему министру поставили диагноз в больнице «Ихилов» — он перенес инсульт.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Впрочем, ситуация не критичная, нарушение мозгового кровообращения определяется как легкое — Иссави Фрей не терял сознания, разговаривает и чувствует себя относительно неплохо. Его поместят в реанимацию на несколько дней, чтобы проконтролировать возможность ухудшения.

«Поправляйтесь и скорее возвращайтесь к нам», — написал в Твиттере министр иностранных дел Яир Лапид.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ночью по Израилю была запущена сирийская ракета.

В ночь на среду сигнал «цева адом» прозвучал в районе Умм-Эль-Фахм и в Самарии в связи с зенитной ракетой из Сирии, которая взорвалась в воздухе.

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