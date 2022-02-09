Ночью по Израилю была запущена сирийская ракета

В ночь на среду сигнал «цева адом» прозвучал в районе Умм-Эль-Фахм и в Самарии в связи с зенитной ракетой из Сирии, которая взорвалась в воздухе.

Сообщается, что сегодня ночью, 9 февраля, со стороны Сирии в Израиль была запущена ракета, которая взорвалась самостоятельно на подлете в воздухе, никому не причинив вреда. Отдаленные взрывы услышали жители Хайфы и округа Шарон. Осколки упали возле Хомеша.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Перед этим сирийские официальные СМИ сообщили об израильском ударе в районе Дамаска — телевидение сообщило, что один солдат был убит, пятеро ранены, имуществу нанесен ущерб.

В ответ на обстрел Израиля ЦАХАЛ нанес удары по зенитным и радарным комплексам в Сирии, которые обстреливали самолеты ВВС.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским джихадистам.

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