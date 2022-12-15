Министры приняли рекомендацию по тюрьмам

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц поблагодарил членов команды за их «профессиональную и всестороннюю работу».

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев заявил, что примет рекомендации группы, которой поручено изучить вопрос о размещении солдат в пенитенциарной службе.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По его словам, доклад комитета имеет огромное значение, и он его полностью принимает. Он утверждает, что крайне важно, чтобы служба солдат ЦАХАЛа в пенитенциарной службе соответствовала Закону о службе безопасности, и чтобы не допускалась дискриминация солдат.

«Послание, переданное комитетом, не менее важно, а именно: Служба тюрем готова и стремится наилучшим образом обращаться со своими мужчинами и женщинами на обязательной службе, и что мужчины и женщины на обязательной службе удовлетворены своим положением и условия их службы в пенитенциарной службе, знают, что они выполняют миссию национальной безопасности, и чувствуют себя принадлежащими к этой организации. Я также принимаю рекомендацию о постепенном наборе профессиональных тюремщиков для работы с заключенными строгого режима вместо обязательных тюремщиков, и это потребует от нас выделения дополнительных ресурсов для Службы исполнения наказаний, и я надеюсь, что Министерство финансов поможет в этом вопросе, — сказал Бар-Лев.

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц поблагодарил членов команды за их «профессиональную и всестороннюю работу». Он считает, что основная обязанность государства состоит в сохранении хороших условий для всех мужчин и женщин, проходящих обязательную военную службу.

Группа, которой поручено изучить вопрос о размещении солдат в пенитенциарной службе, ранее в четверг представила свои рекомендации министру обороны Ганцу и министру общественной безопасности Бар-Леву. Группа рекомендовала вывести солдат ЦАХАЛа из тюрем безопасности и постепенно заменить их профессиональными тюремщиками.

У группы сложилось впечатление, что Служба тюрем значительно улучшила свою работу с мужчинами и женщинами, отбывающими обязательную военную службу, особенно в отношении сексуальных домогательств. Группа рекомендовала возложить задачу по заключению заключенных по соображениям безопасности на команду профессиональных тюремщиков, как это делается при работе с заключенными-уголовниками.

Группа также предложила сохранить солдат для выполнения задач по охране и сопровождению в соответствии с законом и перевести солдат, которые служат в охранных отделениях обычных тюрем (где размещено лишь несколько солдат), для службы в крупных тюрьмах строгого режима.

Руководителем группы, назначенной генеральным директором министерства обороны Амиром Эшелем по указанию министра обороны Ганца и по согласованию с министром общественной безопасности Омером Бар-Левом, является заместитель генерального директора Итамар Граф. В состав команды входят профессионалы, высокопоставленные лица АОИ, Министерства обороны и Пенитенциарной службы, а также представитель общественности.

«Курсор» сообщал, что в требуют отстранить женщин-военнослужащих от тюремной службы.