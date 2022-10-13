Минобороны Израиля закупит у США тактические грузовики

Министерство обороны Израиля заключило сделку с США по поводу поставки 1000 тактических грузовиков серии FMTV производства компании Oshkosh.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Сумма сделки не разглашается, но предположительно, она может составлять десятки миллионов шекелей. Военные грузовики, которые заказ Израиль, были в эксплуатации десятки лет. Их приобретут за средства, выделенные Израилю правительством США в качестве военной помощи.

Известно, что автомобили пройдут минимальный ремонт и отправятся на стоянки, где будут храниться на случай войны. В случае боевых действий ЦАХАЛ будет использовать их для буксировки, транспортировки боеприпасов и различного снаряжения, а также для перевозки раненых.

Решение закупить грузовики было принято из-за того, что большая часть машин, которые ЦАХАЛ держит на запасных стоянках, стали непригодными для использования из-за некачественного обслуживания. Техобслуживание грузовиков проводилось с опозданием, срок службы шин, используемых на этих грузовиках давно истек и т.д. Это связывают с нехваткой обслуживающего персонала и не подходящих условиях для хранения военной автотехники.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила на текущей неделе третий производственный контракт на поставку американской армии систем ночного видения.