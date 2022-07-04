Минприроды призывает власти Эйлата прекратить строительство набережной

Министерство охраны окружающей среды заявляет, что набережная, которая сейчас строится вдоль береговой линии Красного моря, может нанести вред окружающей среде и близлежащим кораллам.

Министерство охраны окружающей среды призывает органы планирования и муниципалитет Эйлата на юге Израиля провести срочное обсуждение вопроса о набережной, которая строится вдоль береговой линии Красного моря.

В ходе работ асфальтированная площадка со стульями и столами для пикника будет проложена до самой кромки воды, перекрывая доступ к пляжу.

Министерство утверждает, что строительство так близко к береговой линии может нанести вред окружающей среде и близлежащим кораллам.

Оно утверждает, что разрешения на работы, проводимые на ряде пляжей Эйлата, не были согласованы с ним.

И это несмотря на то, что еще в 2020 году Южный округ министерства обратился в соответствующие органы с просьбой как можно скорее подать заявку на получение разрешения на строительство, чтобы изучить вопрос о работах, проводимых близко к линии воды, и защитить природные ценности.

Курсор ранее писал, что недалеко от Эйлата произошла техногенная катастрофа. В понедельник, 27 июня, в иорданском порта Акба, который находится недалеко от Эйлата, произошла техногенная катастрофа. Так, при погрузке контейнер сорвался с крюка подъемного крана. Он упал на палубу судна Forest 6. Это привело ко взрыву и большой утечке ядовитого газа.