В понедельник, 27 июня, в иорданском порта Акба, который находится недалеко от Эйлата, произошла техногенная катастрофа. Так, при погрузке контейнер сорвался с крюка подъемного крана. Он упал на палубу судна Forest 6. Это привело ко взрыву и большой утечке ядовитого газа.

Сообщается, что 10 человек погибли, а всего пострадали 250 человек.

Иорданские власти не сообщают, утечка какого именно вещества произошла. Однако, судя по числу погибших, оно имеет очень большую степень токсичности. Возможно, это хлор.

В порту продолжаются работы с опасными материалами. На место выехал премьер-министр Иордании Бишер Аль-Хасауна.

#Jordan says 10 dead and more than 230 have been injured in a poisonous gas leak in the #Jordanian port of #Aqaba pic.twitter.com/7To164CvHj

— Amit Sahu (@amitsahujourno) June 27, 2022