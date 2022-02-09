Минтранс и Минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте

Сегодня стало известно о том, что Министерства транспорта и финансов рассматривают возможность упрощения системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что Министерство транспорта и Министерство финансов рассматривают структурные изменения в тарифах на проезд в общественном транспорте, которые будут включать изменения в различных тарифах и, как ожидается, упростят систему оплаты проезда для пассажиров.

При этом отмечается, что льгота для пенсионеров в общественном транспорте закреплена законодательством и Минфин не намерен в дальнейшем это менять.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что завтра в Тель-Авиве прекратят работу Ж/Д станции.

В связи с инфраструктурными работами, которые начнутся в среду вечером и закончатся вечером в четверг, станции в Тель-Авиве будут работать по особому расписанию.

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