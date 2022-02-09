Завтра в Тель-Авиве прекратят работу Ж/Д станции

В связи с инфраструктурными работами, которые начнутся в среду вечером и закончатся вечером в четверг, станции в Тель-Авиве будут работать по особому расписанию.

С 22:00 сегодняшнего вечера станции Тель-Авив ха-Шалом, Савидор-Мерказ и Университа будут закрыты для обслуживания, на них будет нельзя войти и выйти.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

От станции Хагана до станции Герцлия будут ходить специальные шаттлы с 21:00 до 01:00 с остановками на закрытых станциях.

На станциях Ха-Шалом и Савидор-Мерказ будет осуществляться только высадка пассажиров.

От станции Герцлия будут ходить шаттлы в обратном направлении с 21:00 до 23:30. На Ха-Шалом и Савидор можно будет только выйти.

От станции Бней-Брак и обратно также будут ходить бесплатные шаттлы.

Шаттлы будут ходить каждые полчаса.

В четверг с 5 утра до 22 вечера между станциями Тель-Авива и Герцлией будут курсировать бесплатные шаттлы. В этом районе также будет увеличено количество рейсовых автобусов.

Поезда на линии Беэр-Шева — Нетания, а также поезда на линии Бейт-Шемеш — Нетания будут работать в обычном режиме, останавливаясь на всех железнодорожных станциях, включая станции Тель-Авива.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Ришон ле-Ционе ночью произошел пожар в торговом комплексе.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.