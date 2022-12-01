Минтранс Израиля прекращает работу трансферов Bubble и Tiktak

Пассажиры, на счету которых останутся оплаченные поездки, получат возврат на карты.

В конце декабря текущего года министерство транспорта Израиля приняло решение закрыть работу трансферов по вызову Bubble и Tiktak, которые функционируют в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Globes.

Сейчас шаттлы работают в обычном режиме через службу Quicker, поскольку с компаниями «Эгед» и «Кавим» действуют долгосрочные контракты. А закрыть сервисы решили из-за нерентабельности и низкого объема пользователей, но данную услугу продлевать не будут.

Проверка минтранса показала, что значительную часть времени (от 32 до 53 процентов) трансферы едут пустыми, только добавляя нагрузку на дороги, вместо того, чтобы сокращать ее.

Пассажиры, на счету которых останутся оплаченные поездки, получат возврат на банковские карты.

Отмечается, что автобусная компания Dan и платформа для поездок Via начали эксплуатацию Bubble с парком из 100 микроавтобусов в апреле 2019 года при поддержке министерств транспорта и финансов. Поездки можно было заказать с помощью приложения, адаптирующего расписание и маршруты в соответствии со спросом, чтобы был создан наиболее удобный маршрут для пассажиров.

TikTak был запущен несколькими месяцами ранее в Иерусалиме как партнерство между Egged и Via с аналогичным уровнем государственных субсидий.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта открыло новый маршрут в Иерусалим, который, как ожидается, будет обслуживать 40 процентов пассажиров, въезжающих в город.