Минтранс сообщил, для кого введет бесплатный проезд в транспорте

Министр транспорта Мири Регев анонсировала реформу общественного транспорта.

Об этом сообщает 9tv.

Реформа будет включать более дешевый проезд для разных категорий израильтян.

Это планируется для того, чтобы граждане отказывались от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что снизит нагрузку на дороги.

В реформу заложено снижение возраста граждан, которым не нужно платить за проезд. Сейчас он составляет 75 лет. Если минтранс сможет провести эту инициативу, то бесплатно пользоваться общественным транспортом смогут женщины старше 62 лет и мужчины старше 67 лет.

Некоторые категории израильтян просто получат дополнительные льготы. Инвалиды и лица, получающие пособие от Института национального страхования, получат 50-процентную скидку на ежемесячный проездной. Также снизится цена на проезд и для жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом, к которым относят Иерусалим, Беэр-Шеву, Ашдод, Лод, Рамле, Бней-Брак, Бат-Ям, Модиин-Илит и Бейтар-Илит.

33% скидку на проезд получит молодежь в возрасте от 18 до 26 лет. Демобилизованные солдаты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в течение года после окончания службы.

Регев надеется, что анонсированные изменения начнут действовать сразу после утверждения бюджета. Траты на реформу составят 740 миллионов шекелей. Глава Минтранса надеется получить их от министерства финансов.

В то же время представители Минфина сообщили, что реформа общественного транспорта не согласована с данным ведомством и ее финансирование в проекте бюджета пока не предусмотрено.

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