Непогода бушует: какие дороги перекрыты на севере Израиля

Полиция была вынуждена остановить движение транспортных средств на севере Израиля:
Об этом сообщают Detaly.
Уже перекрыты две трассы:
- № 989 — от водопада Саар до Неве Атив;
- №99 — от перекрестка у водопада Саар до Масады.
Департамент дорожного движения обратился к гражданам с рекомендациями на фоне тяжелых погодных условий:
- участники дорожного движения должны выполнять указания полиции;
- вести авто, исходя из дорожных условий;
- снизить скорость движения;
- не использовать мобильный телефон за рулем;
- все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда машина находится на обочине, все пассажиры должны укрыться за защитным ограждением и позвонить в полицию по телефону 100.
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