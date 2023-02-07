Непогода бушует: какие дороги перекрыты на севере Израиля

В полиции предупредили, что уже перекрыли две дороги из-за плохих погодных условий.

Полиция была вынуждена остановить движение транспортных средств на севере Израиля:

Об этом сообщают Detaly.

Уже перекрыты две трассы:

№ 989 — от водопада Саар до Неве Атив;

№99 — от перекрестка у водопада Саар до Масады.

Департамент дорожного движения обратился к гражданам с рекомендациями на фоне тяжелых погодных условий:

участники дорожного движения должны выполнять указания полиции;

вести авто, исходя из дорожных условий;

снизить скорость движения;

не использовать мобильный телефон за рулем;

все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности;

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда машина находится на обочине, все пассажиры должны укрыться за защитным ограждением и позвонить в полицию по телефону 100.

Ранее Курсор писал, что в среду аэропорт Бен-Гурион может работать с перебоями. Коллектив соберется для разъяснения позиции профсоюза по текущему конфликту с руководством Управления аэропортов.

Также мы информировали, что депутата Касифа силой сняли с трибуны Кнессета из-за призыва к восстанию. Чтобы удалить политика из зала заседания, пришлось вызывать охрану.

Кроме того, в больнице Рамбам прокомментировали сексуальный скандал с участием главы отделения. 54-летнего врача, который является главой отделения больницы в Хайфе, застали за мастурбацией на глазах у детей.