Минтранс запускает ввод налога на въезд в Гуш-Дан: сколько придется платить

Налог, который должен помочь сократить транспортный поток в Тель-Авиве на 30%, предполагается ввести с марта 2025 года.

Министерство транспорта Израиля вместе с государственной компанией «Нативей Аялон» объявили тендер на реализацию и запуск проекта по введению налога на въезд транспорта в Гуш-Дан.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Налог, который должен помочь снизить транспортный поток в Тель-Авиве на 30%, будет взиматься на въезд и выезд горожан на частном автомобиле на всей территории агломерации.

Отмечается, что тем временем, правительство провело реформу общественного транспорта, которая привела к росту цен. В текущем месяце общественный транспорт в стране в среднем стал дороже на 5,9%, согласно данным ЦСБ.

Согласно информации издания Mako, налог планируют ввести в 2025 году. Правительство ожидает, что такое нововведение поможет пополнить казну на 1,3 млрд шекелей в год.

Компания, которая победит в тендере, должна будет поставить специальное оборудование для регистрации номер автомобилей, въезжающих в Гуш-Дан.

Отмечается, что таксисты, которые будут въезжать на территорию, будут платить 50% налога. Но жители, приехавшие в район на лечение, будут иметь право на полное возмещение расходов из фондов медицинского страхования. Общественный транспорт будет бесплатным, как и служебные такси и автомобили с инвалидными значками.

Въезд в центральную часть Тель-Авива утром (с 6.30 до 10.00) будет облагаться налогом в размере 25 шекелей. Для тех, кто выезжает из города в период с 15.00 до 19.00 будет действовать цена 12,5 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что минтранс запустил возможность оплаты проезда в общественном транспорте в кредит.