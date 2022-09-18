Минтранс запустил возможность оплаты проезда в общественном транспорте в кредит

Прямой платеж в кредит предназначен только для одной поездки по городу по полной цене и не предусматривает профильных скидок.

Министерство транспорта впервые запустило эксперимент, позволяющий оплачивать разовую поездку в общественном транспорте с помощью кредитной карты, смартфона и умных часов.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что прямой платеж в кредит предназначен только для одной поездки по городу по полной цене (пять с половиной шекелей) и не предусматривает профильных скидок — например, для молодежи или пожилых людей.

Также сообщается, что в рамках услуги, которая будет реализована на первом этапе на ограниченном количестве автобусов и, как ожидается, вскоре будет расширена, также можно будет платить с помощью приложений кошелька Google и Apple. При этом возможность оплаты с помощью кредита или в приложениях кошелька не включает возможность получить скидку на оплату или запрос контракта.

Как сообщал Курсор, правительство Израиля практически передало функции управления и развития общественного транспорта муниципалитетам. Теперь в стране создадут региональные управления, которые будут заниматься различными вопросами в этой сфере.

Такие управления будут «связующим звеном» между правительством и местными органами власти. Первое такое управление планируют открыть в районе Иерусалима и ближайших к нему населенных пунктов.

Также Курсор писал о том, что министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году.

Известно, что новая программа позволит электрифицировать в Израиле около 320 объектов автобусной инфраструктуры (терминалов и стоянок). К 2026 году планируется электрифицировать 60% автобусного парка, а к 2035 году завершить этот процесс полностью.