Минюст случайно опубликовал в интернете секретный договор о безопасности — СМИ

Согласно сообщению в Israel Hayom, министерство юстиции по ошибке опубликовало секретный контракт на обеспечение безопасности с юридической фирмой в Греции. Однако пост был удален.

Об этом сообщает INN.

В отчете отмечается, что контракт, связанный с обеспечением безопасности, был размещен на веб-сайте Управления государственных закупок, который доступен любому пользователю Интернета. Контракт заключен с греческой юридической фирмой на сумму 350 000 евро сроком на два года. Согласно подробностям, опубликованным на веб-сайте, юридическая фирма была освобождена от обычного процесса победы в государственном тендере из-за «особых доверительных отношений» с этим конкретным офисом.

Использование иностранных юридических фирм является обычной практикой Министерства юстиции Израиля для обеспечения правовой защиты действующих и бывших сотрудников службы безопасности, когда они выезжают за границу. Высокопоставленные лица, такие как начальники штабов ЦАХАЛа и министры обороны, больше всего нуждаются в правовой защите, особенно в последние несколько лет, когда такие организации, как BDS, пытаются создать ситуацию, в которой таким высокопоставленным чиновникам фактически запрещен выезд за границу из-за реальной угрозы того, что они могут быть арестованы за «военные преступления» и преданы суду в МУС в Гааге.

Публикация контракта представляет собой халатность со стороны Минюста, который узнал о публикации на сайте Управления госзакупок только после запроса СМИ.

Министерство юстиции не ответило на запрос касательно этого контракта.

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