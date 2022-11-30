Следующее правительство может привести к «роспуску армии» — бывший глава ЦАХАЛа

Гади Айзенкот говорит, что Биньямин Нетаниягу подрывает веру общества в ЦАХАЛ и цепочку командования.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, который был приведен к присяге в Кнессете ранее в этом месяце, предупредил, что политика нового правительства с его крайне правым составом может привести к распаду ЦАХАЛа.

«Поведение будущей коалиции подрывает авторитет командования ЦАХАЛа, наносит ущерб вере общественности и может привести к демонтажу армии», — сказал Айзенкот.

Бывший военный командующий, который должен работать в оппозиции в качестве депутата Кнессета от партии «Национальное единство», выразил особую озабоченность по поводу того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу распределяет конфиденциальные портфели между наиболее бескомпромиссными членами своего будущего правительства в продолжаются коалиционные переговоры.

Нетаниягу согласился назначить председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира министром, отвечающим за полицию, и расширил эту роль, включив в нее также полномочия над подразделением пограничной полиции Иудеи и Самарии.

«Титул, который получил назначенный министр — министр национальной безопасности — демонстрирует масштабы абсурда, в котором мы живем. Если и есть человек, который связан с национальной безопасностью, так это премьер-министр», — сказал Айзенкот, имея в виду Бена-Гвира.

Айзенкот назвал возможную передачу подразделения пограничной полиции Иудеи и Самарии от Министерства обороны и Центрального командования ЦАХАЛа министерству Бен-Гвира, а также потенциальную передачу Гражданской администрации — органа Министерства обороны, который регулирует аспекты гражданской жизни примерно в 60% Иудеи и Самарии — Министерству финансов, которым, вероятно, будет руководить председатель религиозного сионизма Бецалель Смотрич, «подчинение из-за политической необходимости».

«Если кто-то хочет создать анархию в Иудее и Самарии, это способ сделать это», — сказал Айзенкот и предупредил об опасностях отделения командования сил безопасности Иудеи и Самарии от военных. Он сказал, что нынешняя структура позволила ЦАХАЛу предотвратить 98% нападений.

«Если этот баланс будет нарушен, будет создана очень сложная реальность», — отметил он.

Ранее Курсор писал о том, сколько израильтян считают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов, даже если они больше не опасны. Большая часть населения выступает также за смертную казнь для террористов.

Курсор сообщал, что командование ЦАХАЛа решило кардинально изменить политику, проводимую с 2005 года, чтобы усилить защиту израильтян на фоне обостренной ситуации в Иудее и Самарии и опасений террористических атак.