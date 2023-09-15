Минздрав отозвал из продажи популярное лакомство, которое оказалось опасным для здоровья

Покупателей просят вернуть этот товар.

В вафельных трубочках с начинкой из крема с ореховым вкусом, произведенные ООО "Манамим Фуд Индастриз", обнаружили опасный аллерген. В связи с этим компания отозвала продукт из продажи.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Производитель сообщил, что при проверке, проведенной в рамках заводской системы самоконтроля, были обнаружены мельчайшие следы молочных белков, не отмеченные в информации об аллергенах на этикетке продукции. Это может быть опасно для здоровья людей, страдающих аллергией.

"Компания "Манамим Фуд Индастриз" просит своих клиентов, страдающих аллергией на молоко, не употреблять следующий продукт", - говорится в сообщении.

Название товара: Вафельные трубочки с начинкой из орехового крема, 100 грамм

Штрих-код: 029424000687.

Срок годности: 15.03.24.

Код продукции: 3075.

В компании заверили израильтян, что из соображений осторожности и ответственности перед покупателями компания ведет работу по изъятию продукции с полок. О сложившейся ситуации уже проинформировано министерство здравоохранения.

В то же время продукция безопасна для потребления покупателям, у которых нет аллергии на молоко и согласно списку аллергенов, указанному на этикетке.

Ранее торговую сеть "Рами Леви" обвинили в продаже подделки популярного дефицитного продукта. Речь идет об импортном меде, который содержит сахарный сироп, что является нарушением стандарта качества этого продукта.