Минздрав предупредил израильтян: отозван один из «здоровых» напиков

Потребителей, у которых есть продукт, просят не употреблять его.

В ходе проверки, проведенной отделением минздрава Южного округа в Кфар-Маймон, было установлено, что продукт «аКесем аЯрок» («Замороженный органический сок ростков пшеницы») изготовлен без лицензии и без пастеризации, в ненадлежащих санитарных условиях. Продукту приписаны лечебные свойства.

Минздрав указывает, что он запрещен к употреблению.

Потребителей, у которых есть продукт, просят не употреблять его.

По согласованию с продовольственной службой минздрава продукт изымается из точек реализации.

Штрих-код продукта: 7290010720026 со всех сроков годности.

В связи с отзывом этого продукта минздрав обращает внимание на то, что согласно законодательству запрещается приписывать пищевым продуктам лечебные и/или профилактические свойства.

Министерство здравоохранения еще раз просит обращаться на горячую линию (*5400), если вы столкнулись с вводящим в заблуждение, неправильным и/или опасным для жизни продуктом или рекламой.

Проф. Михаил Гдалевич, врач Южного округа, подписал сегодня приказ об остановке производства фермы «аКесем аЯрок» хозяйство Гивати, Кфар-Маймон.

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